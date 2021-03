10:29

In vista delle vacanze pasquali sono numerosi i Paesi in cui ci si può recare per vacanza, anche se nella maggior parte dei casi è necessario sottoporsi al tampone una volta rientrati in Italia e per alcune destinazioni è obbligatoria la quarantena di 14 giorni.

Quest’ultimo è il caso di Austria, Regno Unito e Stati Uniti: rientrati da queste destinazioni gli italiani dovranno autoisolarsi. Analogo provvedimento è stato stabilito anche per chi si reca in Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore e Thailandia.



La lista delle destinazioni

Secondo quatto pubblicato da corriere.it si può andare per turismo in Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faroe e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Svizzera, Ungheria, e poi ancora Liechtenstein, Andorra e Principato di Monaco.