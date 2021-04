Willie Walsh entra in carica come direttore generale della Iata

14:21

“Il mio obiettivo è garantire che la Iata sia una voce forte a sostegno del successo del trasporto aereo globale. Lavoreremo con sostenitori e critici allo stesso modo per mantenere i nostri impegni per un'industria aerea sostenibile dal punto di vista ambientale”.

Con queste parole Willie Walsh ha inaugurato il proprio mandato come direttore generale della Iata, prendendo il posto di Alexander De Juniac al vertice dell’associazione internazionale delle compagnie aereee.



Walsh si unisce alla Iata dopo una carriera di 40 anni nel settore del trasporto aereo iniziata come pilota di Aer Lingus. Lo scorso mese di settembre il d.g. aveva lasciato la carica di ceo di International Airlines Group (Iag) dopo aver ricoperto il ruolo sin dalla nascita del gruppo nel 2011. In precedenza è stato ceo di British Airways (2005-2011) e ceo di Aer Lingus (2001-2005).