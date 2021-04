Jadrolinija punta al recupero: “La Croazia destinazione sicura”

16:28

Non solo Italia. Cosa accade sull'altra sponda dell'Adriatico? Jadrolinija, compagnia di navigazione croata, partecipa alla campagna Safe Stay in Croatia promossa dal Ministero del Turismo e dello Sport e dall'Ente Nazionale Croato per il Turismo, un progetto che, come spiega il direttore commerciale dell'azienda Zvonimir Matic, "indica che la Croazia è una destinazione sicura grazie ai protocolli che vengono applicati in ambito turistico e nelle attività correlate, in accordo con l'Istituto Croato di Sanità Pubblica...(continua nella digital edition)