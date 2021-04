Jet2 investe su Sicilia e Sardegna: nuovi voli per l'estate

08:45

Jet2 programma l'estate del 2022 e lo fa includendo tra i propri voli e pacchetti due destinazioni italiane ossia la Sardegna e la Sicilia.

E così il network di Jet2.com e Jet2holidays si espande per rispondere alle richieste dei viaggiatori britannici. Si volerà su Olbia da ben 4 basi in UK - Birmingham, Leeds Bradford, Manchester e London Stansted -, mentre gli operativi in direzione Catania partiranno dai medesimi scali con l'aggiunta dell'aeroporto di Bristol.



Come riporta travelmole.com, si tratta di due mete particolarmente apprezzate dai cittadini del Regno Unito, motivo per cui la compagnia ha deciso di investire sulle nostre isole e ampliare dunque il ventaglio d'offerta anche per le adv.



Gaia Guarino