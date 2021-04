Nuova Alitalia: su slot e brand è muro contro muro con la Ue

10:43

È una guerra di nervi quella in scena per la nascita di Ita fra il Governo italiano e la Commissione europea, con quest’ultima che sembra non intenzionata a cedere il passo su alcuni punti e in particolare quelli legati a brand Alitalia e slot. Ma anche il passaggio del ramo aviation e il rapporto con handling e manutenzione appaiono ancora in salita.

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da corriere.it, la revisione del piano industriale inviata a Bruxelles nel fine settimana non avrebbe ancora sortito gli effetti sperati e l’ostruzionismo Ue sarebbe ancora alto. Non solo. La proposta di cessione di 110 slot a fronte di una compagnia da 47 aerei darebbe stata giudicata insufficiente e verrebbe richiesto il dimezzamento degli stessi slot al pari del dimezzamento della flotta.



Nei prossimi giorni sono previsti nuovi vertici, ma si profila anche l’ipotesi che, se non ci saranno apertura sul bypassare la gara per il ramo aviation, la nuova compagnia non potrebbe partire prima dell’autunno. Con tutte le conseguenze del caso.