11:48

Ita vuole partecipare alla vendita del brand Alitalia. Tra mancati ricavi e spese per la promozione della newco, il decollo senza il marchio Az potrebbe infatti costare molto caro alla nuova realtà guidata da Fabio Lazzerini: 500 milioni in cinque anni.

La stima è stata messa nera su bianco in un documento inviato all’Antitrust Ue e alla Commissaria Margrethe Vestager dalle autorità italiane e dai vertici di Italia Trasporto e riportato su Corriere.it. Nel documento sono state sottolineate le criticità di un eventuale decollo della newco senza il brand Alitalia.



Le conseguenze

La mancanza del marchio nei primi due anni causerebbe tra i 250 e i 300 milioni di ricavi in meno. Questo perché i clienti, non conoscendo il brand Ita (il cui logo non è ancora stato registrato), opterebbero per la concorrenza e perché la newco dovrebbe pagare commissioni maggiori per le vendite tramite adv.



Altri 60-80 milioni dovrebbero inoltre essere investiti in promozione del nuovo marchio. A questi si aggiungerebbero i costi di ‘ongoing marketing’, stimati nel 2% del fatturato annuale (tra i 100 e i 120 milioni di euro).



La discussione sul documento è prevista per oggi. Dopo di che si aprirà l’ultima fase di trattative.