Iberia, i follower scelgono la prossima destinazione del network estivo

21:00

Iberia si prepara al lancio della sua 113esima destinazione per l'estate 2021 e ha deciso di affidare questo compito ai suoi follower.

Chi segue la compagnia aerea spagnola su Facebook, Twitter e Instagram potrà votare e dire la sua sulla nuova rotta. Le candidate sono 7: Azzorre, Bastia, Fez, Lubiana, Rodi, Thessaloniki e Zante. La vincitrice verrà annunciata il 28 aprile e il vettore programmerà i voli per tutto il mese di agosto.



Come riporta simpleflying.com, chi parteciperà al concorso avrà anche la possibilità di essere sorteggiato e vincere 2 biglietti A/R verso la destinazione per la quale ha espresso la propria preferenza.



Gaia Guarino