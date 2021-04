09:46

Si prepara a scendere in campo anche il premier Mario Draghi per sbloccare la situazione di Alitalia-Ita. Il primo ministro infatti era presente ieri nel vertice a cui hanno preso parte tutti i ministri coinvolti a vario titolo nella partita: un appuntamento per ora interlocutorio, ma che è servito per fare il punto della situazione e trovare delle soluzioni che possano consentire alla nuova compagnia di rendere il volo al più presto e al contempo trovare una quadra con la Commissione europea, evitando così lo scontro frontale.

Come noto i nodi da sciogliere sono numerosi e in prima fila ci sono le questioni della cessione degli slot e l’abbandono del marchio Alitalia. Ma anche sul bando di gara per il passaggio del ramo aviation, che il Governo italiano vorrebbe evitare preferendo un passaggio diretto a Ita, le posizioni sembrano ancora distanti. In mezzo la situazione di cassa dell’attuale compagnia, sempre più precaria.



Tra i temi sul tavolo di Draghi anche le possibili soluzioni alternative, il cosiddetto Piano B, con la possibilità che si propenda per l’affitto dei rami d’azienda per velocizzare le operazioni.