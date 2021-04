Air Europa e Iberia: biglietti a prezzi low cost per spingere le prenotazioni

09:14

Iberia e Air Europa ricorrono ancora una volta a grossa campagna di incentivazione alle vendite per contribuire alla riattivazione della domanda. Dopo più di un anno di crollo assoluto del booking, con un'infinità di restrizioni che hanno minato ogni possibile ripresa dell'attività, si cerca di sfruttare il prevedibile allentamento delle restrizioni. Sebbene Iberia goda di una posizione di cassa molto più solida di quella di Air Europa, la crisi ha avuto un impatto particolarmente grave sui suoi conti a causa della dipendenza dal lungo raggio.

Air Europa ha fatto ricorso per la seconda volta quest'anno alla campagna Time to Fly, promettendo ‘prezzi imbattibili’ per tutte le sue destinazioni. Con lo slogan ‘Wings to fly again’ offre ai passeggeri biglietti a tariffe particolarmente vantaggiose sui voli nazionali e tra la Penisola e le Baleari, oppure per le Canarie e le diverse destinazioni europee dove sta operando. Allo stesso modo, la campagna, che si concluderà il 3 maggio, prevede voli per il Nord Africa e comprende anche offerte per il lungo raggio, ad esempio Miami, New York o i Caraibi.

Iberia, dal canto suo, offre biglietti a tariffe scontate per destinazioni nazionali ed europee a breve distanza come Lisbona, Porto e Tolosa.