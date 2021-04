Ryanair porta a 46 le destinazioni collegate con lo scalo di Pisa

08:47

Saranno 46 le destinazioni che saranno collegate con l’aeroporto di Pisa da Ryanair nel corso della programmazione estiva. Il network potrà avvalersi di tre new entry come Leopoli, Palma di Maiorca e Skiathos, che contribuiranno a portare a 191 i voli settimanali effettuati dalla low cost.

“Siamo convinti che l’estate 2021 possa rappresentare il punto di inizio di una progressiva ripartenza dei movimenti globali e, di conseguenza, del traffico aereo – ha detto il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Per questo motivo, la notizia della programmazione dell’operativo di Ryanair, una delle più importanti compagnie aeree al mondo, da e per l’aeroporto di Pisa costituisce per noi una grande iniezione di fiducia nel futuro”.