Ryanair: estate con 65 rotte da Verona, Treviso e Venezia

09:43

Prosegue il tour virtuale di Ryanair in giro per l’Italia, che porta avanti la sua campagna di presentazione della programmazione estiva. Nell’ultima tappa oggetto del piano di sviluppo il polo aeroportuale del Nord Est, che durante la summer vedrà una programmazione con 65 rotte in totale distribuite tra Venezia, Verona e Treviso, dove la compagnia low cost posizionerà due aeromobili.

E sarà proprio Treviso a fare la parte del leone con un totale di 48 rotte (delle quali 43 internazionali), con 22 new entry. Per quanto riguarda Verona e Venezia queste avranno rispettivamente 10 e 7 destinazioni, per un totale di 115 voli alla settimana.



“L’offerta di Ryanair per l’estate 2021 – ha commentato il direttore sviluppo aviation della Save Camillo Bozzolo -, distribuita tra gli aeroporti del Polo del Nord Est, presenta un programma particolarmente ricco sia in termini di destinazioni, che di capacità. Con i voli sulle 65 destinazioni in Italia e in Europa, il piano contribuirà ad ampliare significativamente il bacino d’utenza dei tre scali veneti”.