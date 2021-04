New entry nella flotta di traghetti Gnv: arriva Antares

08:00

Sarà impiegata nei collegamenti con la Sicilia Gnv Antares, la nuova nave della flotta Gnv che inizierà a operare a partire da metà maggio. L’unità, i cui servizi di bordo sono stati rinnovati, dispone di 350 cabine per ospitare oltre 1000 passeggeri e mette a loro disposizione un ristorante, un self-service, due bar e uno shop.

A garantire il distanziamento sociale aree comuni ampie, mentre il protocollo di sicurezza viene rigidamente seguito negli spazi ricreativi e di ristoro, nello shop di bordo e nell’accesso alle zone esterne.



Le altre novità

L’Antares non è che una delle new entry previste in flotta. Flotta che passerà a 19 unità con l’imminente l’arrivo anche della Gnv Sealand, con una capacità di 880 persone, e della Bridge, unità di nuova costruzione con spazi per accoglie oltre 1000 passeggeri, dotata di impianto Scrubber di ultima generazione, in grado di garantire l’abbattimento delle emissioni in atmosfera.