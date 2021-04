Pnrr, Assaeroporti: “Dimenticati gli scali”

di Francesco Zucco

12:00

È scontro sul Pnrr. Una forte critica arriva da Assaeroporti, a causa del mancato inserimento dei progetti per la transizione green negli scali della Penisola.

A farne le spese, sottolinea l’associazione, è sia l’occupazione (con le mancati posti di lavoro che gli investimenti avrebbero generato) sia un comparto tra i più colpiti, che secondo le stime più ottimiste tornerà ai livelli pre-Covid solo nel 2024.



La perdita di fatturato, come riporta repubblica.it, solo nel 2020 è stata pari a 2,4 miliardi di euro, con una contrazione del traffico passeggeri pari all’83%.



Le proteste del comparto

Ora, di fronte alla scelta di eliminare la voce di spesa relativa agli aeroporti, si alza la voce del settore, che richiama l’attenzione anche sul ruolo degli aeroporti nella ripresa socio-economica del Paese. Come sottolinea il presidente di Assaeroporti Fabrizio Palenzona il trasporto aereo e il turismo rappresentano quasi un quinto dell’intero Pil italiano.



Anche perché bisogna considerare che già da diverso tempo il comparto aereo in generale e il settore aeroportuale in particolare stanno investendo e si stanno impegnando sul fronte della sostenibilità, con investimenti anche corposi.