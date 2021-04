Expedia aiuta le compagnie aeree in crisi: un tool per fare cassa

10:59

Garantire alle compagnie aeree un flusso di guadagni aggiuntivi con le vendite a pacchetto. Così Expedia Group si propone di aiutare i vettori a superare i danni economici dovuti all’emergenza Covid-19.

Per favorire la ripresa del settore, il gruppo mette a disposizione dei vettori la tecnologia di Expedia Partner Solutions (già messa a punto e lanciata prima della pandemia), consentendo alle compagnie aeree di offrire ‘esperienze di prenotazione complete’, rendendo disponibili sul proprio sito servizi di viaggio aggiuntivi, come hotel o auto a noleggio. “In questo modo – spiega l’azienda in una nota - i viaggiatori possono prenotare altre componenti di viaggio sul sito della compagnia aerea, che a sua volta aumenta i propri guadagni”.



I servizi

Attraverso la tecnologia Eps, i fornitori di servizi di viaggio hanno la possibilità di integrare il proprio programma fedeltà e di mettere in pratica strategie di marketing per una crescita intelligente. Inoltre, i viaggiatori possono contare su un supporto globale attraverso operatori dal vivo o virtuali.



“Puntiamo sempre a offrire ai nostri partner di viaggio nuove opportunità di crescita, perciò siamo entusiasti che le compagnie aeree possano sfruttare la possibilità di vendere altri prodotti di viaggio e aumentare i propri guadagni – spiega Julie Kyse, vicepresidente di Global Air Partnerships di Expedia Group -. In un contesto così difficile per il settore dei viaggi, ora è il momento che le compagnie aeree intraprendano nuove vie per superare la crisi”.