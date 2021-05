All Nippon: arriva la chiusura igienica per le toilette degli aeromobili

13:58

In linea con le nuove esigenze dettate dall’emergenza Covid, All Nippon Airways annuncia un’innovazione sui propri aeromobili per incrementare la sicurezza dei voli in relazione all’igiene.

La compagnia ha installato su 21 aerei la prima serratura per le toilette che si aprono senza utilizzare le mani. La chiusura presenta infatti una maniglia utilizzabile con i gomiti.



"Guidati dai principi di Ana Care Promise, abbiamo continuato a investire nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie innovative perché la salute e la sicurezza dei passeggeri e del nostro personale sono la nostra priorità assoluta - commenta Shinichi Inoue, senior executive vice president, customer experience management & planning -. La porta della toilette che lascia le mani libere è l'ultimo esempio di come mettiamo in pratica questo assunto, mentre continuiamo a cercare nuove modalità per rendere l'esperienza di viaggio ancora più sicura e conveniente".