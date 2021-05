Wizz Air: “Sui nostri aerei aria sicura”

21:00

Volare è più sicuro che andare al supermercato. Wizz Air fa sua l’ affermazione della Harvard T.H Chan School of Public Hearth per rassicurare i propri clienti sull’assenza di rischi sanitari a bordo dei suoi velivoli alla vigilia della nuova fase del turismo internazionale, favorita dalla campagna vaccinale e dalla creazione dello Iata Travel Pass e del green pass attivo dal 1 giugno.

Sotto lo slogan ‘Say Yes To Flying’ il vettore sta guidando il rilancio del settore con rigorose misure sanitarie e igieniche per proteggere i passeggeri e l’equipaggio.

Mentre i filtri Hepa di tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall’aria, i protocolli della compagnia supportano le linee guida sul distanziamento fisico, garantendo un ambiente ultrapulito a bordo e riducendo qualsiasi interazione umana e contatto fisico non essenziale.



Il sistema di ventilazione

Il sistema di ventilazione a bordo dei velivoli di Wizz Air permette poi di ridurre al minimo il movimento delle particelle all'interno della cabina grazie al flusso d'aria progettato dall'alto verso il basso e garantendo un ricambio d’aria, proveniente per il 50% dall’esterno del velivolo, ogni 3-4 minuti, circa 20 volte all’ora. “Grazie a tutte questi accorgimenti - spiega la nota del vettore - Wizz Air consente ai passeggeri di respirare aria sicura come quella di un’unità di terapia intensiva”.