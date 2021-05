Level 'copia' Amazon: biglietti online con pagamento in 3 o 4 rate

10:36

Pagare a rate in tre o quattro mesi in maniera rapida con i sistemi che si sono affermati sui principali siti di vendite online come Amazon o Vepee, solo per citarne alcuni. Solo che in questo caso l’oggetto dell’acquisto non è un abito alla moda a prezzo scontato o il robot multiuso per la cucina, ma un biglietto aereo.

L’idea è stata lanciata sul mercato dal brand low cost del Gruppo Iag, Level, e sembra che le prime indicazioni fanno intravvedere che il vettore sembra avere trovato una buona strada per smuovere le vendite, secondo quanto riportato da Preferente.



Partner dell’iniziativa è la società 3x 4x Enoy che già nel nome fa intravvedere il meccanismo dell’iniziativa. Rispetto ai normali prestiti o pagamenti a rate, però, ci sono alcuni aspetti. Per accedere al pagamento dilazionato non serve alto che una carta di credito o di debito e il gioco è fatto: nessuna documentazione aggiuntiva e approvazione immediata.