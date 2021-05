Tirrenia, altro tempo per evitare il fallimento

21:00

Altri 15 giorni per Tirrenia. Il Tribunale di Milano ha dato tempo fino al 24 maggio per trovare un accordo sulla ristrutturazione del debito. Si tratta di 180 milioni nei confronti dell'amministrazione straordinaria dell'ex Tirrenia e di 500/600 milioni di esposizione con le banche e gli obbligazionisti.

Come riportato da Milano Finanza, i legali della Compagnia italiana di navigazione di Vincenzo Onorato hanno già preannunciato che, se entro quella data non si raggiungerà un'intesa con i commissari straordinari, saranno loro stessi a chiedere ai giudici di dichiarare lo stato di insolvenza e aprire la procedura di amministrazione straordinaria.



Ma il Gruppo Onorato non deve risolvere solo la questione del passivo con la precedente gestione di Tirrenia. Secondo il sito d'informazione finanziaria, la concorrente Grimaldi intende chiedere un risarcimento di 100 milioni nei confronti dell'altra compagnia di Onorato, la Moby. A. D. A.