Malpensa, i dipendenti festeggiano la ripartenza ballando sulle note di ‘Jerusalema’: il video

13:58

Un balletto sulle note di ‘Jerusalema’ di Master KG. Così l’handling dell’aerporto di Milano Malpensa celebra in un video la ripresa dell’operatività dopo un anno di stop dovuto alla pandemia Covid-19 e partecipa alla ‘Jerusalema Dance Challenge’.



Nella clip - realizzata da Old School Sniperz e pubblicata su Youtube - il personale di terra si esibisce in una vera e propria coreografia. Ad accompagnare l’esibizione lo slogan ‘Orgogliosi di ripartire’.



Alla challenge social hanno preso parte anche altri scali in giro per il mondo.