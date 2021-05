08:34

Nel corso dell’ultimo anno tutte le analisi effettuate sugli effetti della pandemia sul trasporto aereo in generale e su quello italiano in particolare hanno sostanzialmente concordato su un punto: molti aspetti del settore sono destinati a cambiare radicalmente, se non definitivamente.

La programmazione estiva delle compagnie sulla Penisola lo sta già dimostrando, al di là di quali saranno poi i risultati, e quello che emerge è la tendenza alla flessibilità e alla prontezza nel potere cambiare il corsa. Ma anche la mappa si sta modificando e mai come quest’estate il Sud dell’Italia sta diventando l’ago della bilancia.



I segnali

Anche al Nord la Summer sta mostrando qualche sorpresa e quella sin qui più appariscente riguarda il duello fatto in casa tra Malpensa e Linate, con il ritorno di fiamma delle compagnie, major e low cost, per il Forlanini. Secondo quanto riportato da Malpensa24.it, l’ultima in ordine di tempo a optare per Linate al posto di Mxp è stata Austrian Airlines, che quest’estate volerà due volte al giorno su Vienna da Linate al posto dello scalo varesino.



Low cost in arrivo

Ma l’elenco di movimenti in realtà è molto più lungo, anche se in alcuni casi si tratta soltanto di 2-3 direttrici, come hanno fatto Ryanair, Volotea, Blue Air e Wizz Air tra le altre. Piccoli segnali e probabilmente anche test per capire se ci sono margini di crescita oppure se è meglio tornare sui propri passi. Ma i numeri dimostrano anche che l’entità di questa tendenza si sta facendo sentire e la differenza di passeggeri trasportati tra Malpensa e Linate a inizio aprile aveva raggiunto il minimo storico.



Questione Alitalia

Per capire cosa succederà veramente bisogna ancora attendere anche perché resta da sciogliere il principale nodo di Linate: le decisioni che verranno prese su Alitalia per l’avvio della newco. Oltre il 60 per cento degli slot oggi è a suo carico e si potrebbe scatenare la bagarre.