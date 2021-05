Fs, 1000 assunzioni nella manutenzione entro fine anno

12:00

Mille assunzioni entro il 2021. Questo quanto prevede l’accordo siglato da Rfi, società del gruppo Fs, con le sigle sindacali rappresentanti gli addetti alla manutenzione delle infrastrutture.

Con l’intesa è stato, perciò, revocato lo sciopero programmato per oggi, anche se continueranno nei prossimi giorni le trattative in tema di sicurezza sul lavoro.



Le figure selezionate dal gruppo Rfi, ha spiegato al Corriere.it, Salvatore Pellecchia, segretario generale Fit-Cgil, saranno “tutte inserite nell’ambito di tutto il processo di manutenzione”.



L’azienda, ha aggiunto Gaetano Riccio, coordinatore nazionale Fit-Cisl per la mobilità ferroviaria, “ci ha anche confermato che pianificherà l’internazionalizzazione di alcune delle attività e acquisterà mezzi d’opera, investendo quindi ad ampio raggio”.