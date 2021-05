British Airways: via al test ultrarapido per i passeggeri

11:41

Un test Covid superveloce che in soli 25 secondi può già fornire il risultato, accelerando enormemente le operazioni aeree. L’idea è di British Arways, che sembra essersi rivolta all’azienda Canary Global, la produttrice del Pelican Covid Ultr Rapid test il cui risultato è pronto per l’appunto in pochi secondi.

"Ulteriori garanzie per i passeggeri"

Il nuovo test è stato approvato per l'uso nel Regno Unito e in Europa ed è in attesa negli Stati Uniti. British Airways è dunque la prima compagnia aerea ad aderire al progetto.

"Stiamo cominciando a vedere che i mercati dei viaggi si stanno aprendo - commenta il ceo di British Airways Sean Doyle -, ma dobbiamo migliorare i test per dare garanzie assolute ai nostri viaggiatori di sicurezza a bordo".



In questo momento l'equipaggio degli aerei del vettore sta però verificando se i risultati forniti da questo test siano simili a quelli dei test pcr, i più affidabili tra quelli esistenti.

Il test, aggiunge Preferente, ha inoltre il vantaggio di non essere invasivo in quanto è solo salivare, è di semplice esecuzione e ha una sensibilità del 98%, oltre a essere in grado di identificare anche e varianti del virus. La lettura viene eseguita con un'app su qualsiasi telefono cellulare.