Faa: aumenta l'obesità, ora bisognerà pesare i passeggeri

Il tasso di obesità della popolazione statunitense continua a crescere, da qui la possibilità presa in considerazione dalla Federal Aviation Administration di sottoporre all'esame della bilancia non soltanto i bagagli da stiva ma anche i viaggiatori.

Visto il sistema di bilanciamento dei pesi sugli aeromobili, potrebbe non bastare più monitorare i chili delle valigie, motivo per cui la Faa è pronta ad avviare una ricerca per identificare il 'peso medio standard del passeggero' attraverso un campionamento casuale.



Come si legge su travelmole.com, partecipare al sondaggio sarà su base volontaria e i dati saranno custoditi con riservatezza, idealmente il consiglio per i vettori è di condurre questo tipo d'indagine ogni 3 anni.



Gaia Guarino