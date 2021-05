09:46

Il 2021 e la ripresa del settore del trasporto aereo segnerà anche il definitivo rilancio della controllata del gruppo Ryanair, Lauda? Sembrano essere queste le intenzioni del ceo Michael O’Leary, che intende chiudere con un recente passato in cui il vettore rilevato qualche anno fa ha stentato non poco, continuando a generare perdite.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il manager è tornato sull’argomento nel corso di un’intervista, durante la quale il manager ha spiegato che nel corso dell’estate il vettore aumenterà progressivamente il numero delle rotte, andando a operare in diverse parti dell’Europa.



Ma Lauda sarà anche oggetto di un importante investimento per armonizzare la compagnia con il resto del gruppo: per il futuro è infatti previsto il cambio completo della flotta con il passaggio dagli attuali Airbus ai nuovi B737 Max che Ryanair inizierà a ricevere nelle prossime settimane.