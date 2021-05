08:02

Ci si attende una stagione di nuovi matrimoni nel mondo del trasporto aereo, ma non tutti d’amore. Le compagnie, infatti, dopo la pandemia dovranno affrontare “una montagna di debiti che dovrà essere ripagata” e non tutte riusciranno a sopravvivere.

Parola di Luis Gallego (nellal foto), ceo di International Airlines Group, impegnato in questi giorni nel perfezionamento dell’acquisizione di Air Europa da parte di Iberia, che consentirebbe a IAG di aggiungere il sesto marchio al suo gruppo. La holding comprende ad oggi comprende British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling e Level.



Secondo Gallego, la crisi derivata dalla pandemia accelererà il processo di concentrazione già in atto nell'aviazione europea, ancora molto parcellizzata rispetto ad altri mercati, come ad esempio gli Stati Uniti.



Sul fronte dei debiti, secondo il ceo di IAG, "alcuni non saranno in grado di sopravvivere e vedremo un consolidamento". A questo proposito, Gallego sottolinea come IAG sarà attenta alle "opportunità" che i mercato può far sorgere.