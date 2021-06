Air Italy, oggi manifestazione dei dipendenti a Roma contro i licenziamenti

09:49

I dipendenti di Air Italy scendono in piazza per dire “no ai licenziamenti”. È confermata per oggi pomeriggio alle 14.30 la manifestazione dei lavoratori del vettore in piazza Montecitorio, a Roma.

Con l’agitazione, organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, sindacati e dipendenti intendono chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico “l’avvio di una sede di confronto per ricercare soluzioni alternative, mirate alla salvaguardia dell’occupazione”, recita una nota riportata su Ansa.it.



Le organizzazioni sindacali, chiedono il “prolungamento del periodo di cassa integrazione” e “soluzioni industriali” che scongiurino la scomparsa del vettore.