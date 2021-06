di Amina D'Addario

14:45

La pandemia potrebbe essere presto un ricordo per Ryanair, che tornerà già nel 2022 ai livelli di traffico del pre-Covid. Lo ha assicurato il direttore commerciale del vettore Jason McGuinnes in occasione della presentazione a Roma dei nuovi piani dal Leonardo da Vinci. "Siamo molto fiduciosi, perché - ha detto - prevediamo che a partire da luglio/agosto recupereremo circa il 70/80% di quanto operavamo nel periodo pre-Covid, mentre torneremo completamente ai livelli di traffico pre-pandemia il prossimo anno".



Su Fiumicino saranno in tutto 21 le rotte operate per l'estate, di cui 6 nuove: Chania, Fuerteventura, Liverpool, Santorini, Tenerife e Zante. E 3 gli aerei in più posizionati sullo scalo. “I tre nuovi aeromobili - ha spiegato McGuinnes - rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari, che porta l'impegno complessivo sull’Italia a 8 miliardi di dollari per un totale di 80 aeromobili”.



Confermato, infine, l’interessamento di Ryanair agli slot di Alitalia-Ita. “Non si può pensare a un semplice trasferimento degli asset della vecchia Alitalia: vanno rilasciati e riassegnati attraverso una gara. E noi - ha precisato McGuinnes - siamo ovviamente intenzionati a parteciparvi”.

Nessun interesse, invece, per il marchio Alitalia. “Siamo estremamente contenti del nostro brand e di quello che rappresenta per il mercato italiano” ha aggiunto il manager.