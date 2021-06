di Lino Vuotto

“I voli Covid tested saranno la strada del prossimo futuro. E chissà forse anche più a lungo termine. Stanno funzionando e sono una garanzia per l’industria del trasporto aereo, ma anche per le istituzioni”. Gli Emirati sono da poco entrati nel protocollo dei voli garantiti da procedure molto rigide e trovano sin da subito la promozione del country manager Italia di Emirates Flavio Ghiringhelli (nella foto).

“Aeroporti di Roma e Sea si sono strutturati in maniera molto precisa – prosegue – e per quanto ci riguarda a parte qualche aggiustamento della primissima ora possiamo esprimere la massima soddisfazione”. L’ingresso nel protocollo è stato a lungo atteso da Emirates in vista dell’Expo di Dubai per il quale “c’è una forte domanda anche prima dell’apertura – spiega -. Le aziende dovranno andare a preparare la loro presenza ed era necessario accelerare su questo fronte. Ma c’è stato un ottimo lavoro di squadra e il dialogo con le istituzioni ha dato i suoi frutti”.



L'operativo

Emirates intanto ripartirà da 21 frequenze alla settimana tra l’Italia e Dubai nel corso della summer con la ripresa anche dei voli da Venezia dopo Milano, Roma e Bologna (oltre al riavvio del Milano-New York). “Siamo lontani dai numeri del 2019, ma ci sono segnali incoraggianti – aggiunge Ghiringhelli -. Il traino arriva dal traffico etnico, ma si sta iniziando a smuovere anche quello business grazie alla politica del Governo. Piccoli numeri, ma segnali importanti”.



Ora il lavoro si concentrerà in queste settimane sul dialogo con tour operator e agenzie di viaggi per avere un quadr chiaro della domanda per Expo e agire di conseguenza. “Penso che agiremo più sulla capacità cercando di riportare l’A380 e valuteremo con flydubai se, dopo la riapertura di Napoli, ci siano gli spazi per riattivare anche la rotta su Catania. È tempo di tornare a lavora intensamente sulla programmazione”.