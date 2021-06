Riparte la Freccia Gialla di Corsica Sardinia Elba Ferries

11:21

Tornerà a salpare il domani la Freccia Gialla di Corsica Sardinia Elba Ferries. L’Hsc Corsica Express Three sarà di nuovo operativo sulla linea Piombino-Portoferraio, con 5 partenze al giorno da e per l’isola d’Elba, in alta stagione.

L’Hsc Corsica Express Three ha una capienza di 150 auto e una capacità di trasporto di 535 passeggeri, che viaggeranno su poltrone Business Class, senza alcun supplemento.



A bordo saranno garantiti i protocolli anti-contagio e tutte le misure impartite dalle Autorità Governative, Sanitarie e Marittime, per garantire il benessere dei passeggeri e degli equipaggi, inclusa la sanificazione degli ambienti.