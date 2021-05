Il rinnovamento green di Corsica Sardinia Ferries: arriva il Mega Regina

16:24

Giungerà nel porto di Vado Ligure-Savona alla fine di maggio il Mega Regina, il nuovo traghetto di Corsica Sardinia Ferries. Completamente ristrutturato due anni fa, è dotato di filtri per l'abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto, che saranno ridotte del 60%, e avrà il minor consumo di carburante per carico trasportato dell’intera flotta.

“La nuova nave - spiega Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries - sta accelerando il rinnovamento green della flotta e risponde alla crescente domanda di prenotazioni di cabine”.



Il Mega Regina, con i suoi 177 metri di lunghezza, le 840 cabine e una capacità di 2500 passeggeri, lascerà la Finlandia, dove ha operato, per raggiungere il Mediterraneo alla fine del mese di maggio ed entrerà in servizio a fine giugno.



“Toccherà molti porti - aggiunge Mattei - e servirà quasi tutte linee della compagnia, affiancando le altre unità. In linea con le politiche di sviluppo, flessibilità e adattamento permanente, sarà impiegato in base alle esigenze del mercato, che è in costante e rapida evoluzione”.