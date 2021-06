08:04

Se la situazione relativa alla variante indiana in Inghilterra dovesse aggravarsi, il Governo italiano non esclude l’ipotesi di ricorrere al blocco dei voli dal Regno Unito. A sottolineare l’ipotesi è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Radio anch’io, la trasmissione di Radio Uno.

Ma la decisione, ha rimarcato Sileri, è legata anche alle evidenze che emergeranno in merito alla protezione offerta dai vaccini a disposizione dell’Italia relativamente alla variante Delta. Se quest’ultima dovesse risultare in grado di aggirare le difese offerte dai vaccini, il blocco dei voli potrebbe essere ancora più necessario.



Gli ultimi dati

Per ora la situazione dei contagi, afferma rainews.it, è ancora in chiaroscuro: se da un lato le infezioni segnano nell’ultima settimana un aumento nel Regno Unito, i dati sui ricoveri suggeriscono l’efficacia dei vaccini attualmente in uso contro i casi gravi già dopo la prima dose.



I prossimi giorni, comunque, diranno di più sull’andamento dei contagi e sulle difese dei sieri.