08:03

Lo sguardo è tutto puntato su Expo. Rinviato di un anno per la pandemia, l’appuntamento di Dubai si aprirà nel prossimo mese di ottobre e per Emirates c’è la necessità di fare presto. Il che non significa avere un network riattivato a pieno regime a partire da ottobre, ma molto prima.

Lo racconta in un’intervista su TTG Magazine oggi in distribuzione il country manager Italia del vettore, Flavio Ghiringhelli.



Per quanto riguarda l’Italia, Emirates ripartirà da 21 frequenze alla settimana tra la Penisola e Dubai nel corso della summer con la ripresa anche dei voli da Venezia dopo Milano, Roma e Bologna (oltre al riavvio del Milano-New York). “Siamo lontani dai numeri del 2019, ma ci sono segnali incoraggianti” dice Ghiringhelli.



