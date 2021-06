Ethiopian Airlines: vaccinati tutti i membri dell'equipaggio

11:10

Il programma si è concluso: tutti i membri dell'equipaggio di Ethiopian Airlines sono stati completamente vaccinati. “Un passo significativo nella protezione e sicurezza sanitaria dei nostri dipendenti e clienti - commenta Tewolde GebreMariam, ceo del vettore -. Siamo incoraggiati dal numero crescente di passeggeri che viaggiano per affari, o per ritrovare parenti e amici, o per turismo supportati dalla fiducia nella vaccinazione in tutto il mondo”.

E riferisce come la compagnia aerea abbia acquistato e importato oltre 37mila vaccini per i dipendenti e le parti interessate: “Dall’inizio della pandemia - sottolinea il ceo - siamo rimasti concentrati a lavorare per garantire la sicurezza del nostro personale e dei passeggeri e questa è un'altra testimonianza del nostro continuo impegno”.



Oltre a essere in prima linea nella lotta contro la pandemia, trasportando forniture mediche essenziali e vaccini in tutto il mondo, Ethiopian Airlines ha rafforzato le misure anti-Covid, digitalizzando le operazioni e lanciando un proprio centro di test e isolamento.