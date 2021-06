12:03

Procede a passo spedito la corsa di Sir Richard Branson per aggiudicarsi il primato sui voli turistici nello spazio. Secondo quanto si apprende da TravelMole, Virgin Galactic avrebbe ricevuto il via libera al decollo da parte della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. La società del magnate è così la prima a ricevere la licenza della Faa per portare i turisti in orbita.

Oltre a rappresentare un balzo importate sulla concorrenza (la Blue Origin di Jeff Besoz e Space X di Elon Musk), la notizia ha fatto aumentare di oltre un terzo le azioni di Virgin Galactic in un solo giorno.



Prima del decollo vero e proprio del primo volo turistico nello spazio targato Virgin Galactic, però, bisognerà attendere. La società prevede di effettuare altri test.