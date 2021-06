Emirates amplia l'utilizzo dello Iata Travel Pass, presto esteso a tutte le rotte

09:53

Emirates prevede di espandere significativamente l'utilizzo dello Iata Travel Pass nelle prossime settimane. La soluzione è disponibile per i clienti che volano verso 10 città e si prevede di estenderla presto a tutte le rotte della rete.

Emirates ha inoltre collaborato con Alhosn, l'app ufficiale degli Emirati Arabi Uniti per la tracciabilità dei contatti e la documentazione sanitaria relativa al Covid-19.



Come riportato da Travelmole, a luglio, Emirates integrerà l'app Alhosn con i suoi sistemi di check-in, ampliando l'integrazione esistente con la Dubai Health Authority. Questo offre ai clienti che viaggiano dagli Emirati Arabi Uniti l'accesso rapido e la verifica delle cartelle cliniche Covid-19. I clienti che viaggiano verso Londra, Barcellona, Madrid, Istanbul, New York JFK, Mosca, Francoforte, Charles De Gaulle e Amsterdam possono fin da ora utilizzare lo Iata Travel Pass per accedere alle ultime informazioni di viaggio relative al Covid-19. Adel Al Redha, coo di Emirates, ha dichiarato: "Negli ultimi mesi abbiamo accelerato il piano di implementazione dei viaggi biometrici, contactless e digitali per offrire ai nostri clienti una comodità ancora maggiore".