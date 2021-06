08:05

La data del debutto è stata fissata per il 15 di luglio e la base sarà a Ibiza, dove saranno posizionati tre Atr 72 da 68 posti. Si chiama Uep Fly la compagnia aerea che inizierà a collegare le isole Baleari grazie a un progetto messo a punto da Swiftair, che detiene anche il 65 per cento del capitale con il restante 35 nelle mani di Rafael Gallego.

Come punto di partenza, si legge su Hosteltur, ci saranno 5 voli giornalieri: tre tra Ibiza e Palma di Maiorca e due tra quest’ultima e Minorca. “Un progetto pensato da molto tempo – hanno spiegato i fondatori durante la presentazione – e che abbiamo voluto realizzare quest’anno pienamente coscienti della situazione del mercato)”.



Uep Fly non ha però intenzione di fermarsi ai voli tra le isole, che potranno aumentare in base alla domanda. Il secondo step sarà quello delle rotte con la Penisola Iberica per poi arrivare ad effettuare voli, se la risposta del mercato sarà positiva, anche su alcune destinazioni europee.