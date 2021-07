08:07

Le compagnie aeree continueranno a prevedere la mascherina per chi vuole volare. Ryanair ed easyJet hanno affermato che l'uso della mascherina sui voli sarà ancora obbligatorio e che l’obbligo continuerà anche dopo il ‘Freedom Day’.

Il pronunciamento riportato da Travelmole giunge dopo che il primo ministro Boris Johnson ha delineato i piani per porre fine alla maggior parte delle restrizioni Covid, incluso l'obbligo di indossare mascherine nei negozi e sui trasporti pubblici. "Al momento non ci sono modifiche alla politica della mascherina a bordo dei voli easyJet - ha spiegato la compagnia in una nota -. Continuiamo a seguire le direttive del nostro consulente medico interno e di una serie di importanti organi di Governo del settore". Ryanair ha anche aggiunto che le mascherine rimarranno obbligatorie "indipendentemente dal paese di partenza o di destinazione".



Anche le attuali restrizioni sul distanziamento sociale vigenti in Gran Bretagna verranno eliminate alla fine di questo mese. Tutte le attività rimanenti potranno essere riaperte, compresi i locali notturni, e non ci saranno limiti massimi agli incontri fra persone. Inoltre, non sarà necessario lavorare da casa.