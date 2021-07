Ita: al via l’iter per il rilascio del Certificato di operatore aereo dall’Enac

15:29

Un primo passo che suona come spinta di incoraggiamento. Mentre rischiano di allungarsi i tempi per il passaggio da Alitalia e Ita, quest’ultima oggi è riuscita a portare a casa l'avvio dell'iter per il rilascio del certificato di operatore aereo da parte dell’Enac.

“Il rilascio del Coa – spiega l’Ente nazionale dell’aviazione civile in una nota - è un passaggio fondamentale che attesta che la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza”.



All’evento hanno preso parte l’amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini, il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta e il presidente dell’ente Pierluigi Di Palma, che ha ribadito “il supporto istituzionale e tecnico dell’Enac alla fase di transizione, con l’impegno di completare le procedure in un tempo breve a garanzia della continuità del servizio, e con l’augurio che la nuova compagnia, nel momento in cui diventerà operativa, possa contribuire al rilancio del trasporto aereo nazionale”.