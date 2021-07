Eurowings aumenta i voli: Duesseldorf-Milano Bergamo la novità dell’inverno

09:18

Nuovo incremento delle destinazioni nei programmi di Eurowings. La controllata low cost del Gruppo Lufthansa annuncia una serie di collegamenti aggiuntivi dopo l’estate a conferma del piano di volere aumentare il presidio nel Vecchio Continente e non solo.

Per quanto riguarda l’Italia la new entry sarà il volo tra Duesseldorf e Milano Bergamo a partire dall’orario invernale. Si inizierà con 4 frequenze alla settimana per poi salire a 6 da gennaio 2022. Sempre dalla base tedesca verranno introdotti a settembre i voli su Zagabria e Kiev.



Per quanto riguarda invece lo scalo di Colonia/Bonn la novità sarà la rotta su Yerevan, mentre da Salisburgo partirà il collegamento su Larnaca. Chiude il piano Stoccarda che sarà unita con Marrakech.