Lufthansa cambia il saluto a bordo: sparisce il 'Signore e signori'

11:13

Lufthansa accelera sull’attenzione alla diversità di genere e prende una decisione storica nell’approccio con i passeggeri a bordo dei propri aerei. In tutte le compagnie del gruppo tedesco, Swiss, Eurowings, Austrian e Brussels gli assistenti di volo non saluteranno più i clienti a bordo con il tradizionale 'Signore e signori' (‘Damen und herren’ oppure ‘Ladies and gentleman’), mantenendo semplicemente la formula ‘Welcome on board’, magari accompagnato da un generico ‘Dear guests’.

Secondoquanto riportato da Simpleflying al momento il gruppo non avrebbe ancora definito una formula standard da utilizzare, ma avrebbe invitato i propri dipendenti a usare indicazioni il più generico possibile. Si tratta di una politica che Lh sta portando avanti su più fronti anche internamente e che anche altri vettori stanno perseguendo.