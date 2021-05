Lufthansa: Gabriella Galantis nuovo senior director sales per l'Europa meridionale

11:48

Cambio della guardia negli uffici milanesi di Lufthansa. Gabriella Galantis è stata nominata nuovo senior director sales del Gruppo Lufthansa per l'Europa meridionale e prende il posto di Steffen Weinstok che assume un nuovo importante incarico nel Revenue Management presso la casa madre del Gruppo Lufthansa a Francoforte.

Galantis avrà la responsabilità delle attività commerciali e di vendita, oltre che per l’Italia e Malta, anche per Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia e Cipro. La nuova e più ampia area commerciale avrà sede a Milano.



Nel suo curriculum il nuovo direttore vanta un’esperienza di 27 anni nel gruppo tedesco iniziata come Lufthansa Management Trainee. Nel 2009 si è trasferita a Parigi, in qualità di Director France e quattro anni dopo a Chicago, come Senior Director USA Midwest and Canada. Nell'ottobre dello scorso anno, è ritornata in Europa, presso la casa madre a Francoforte e, in qualità di Senior Director Future Sales Roles, ha assunto la responsabilità per un importante progetto di trasformazione delle vendite.