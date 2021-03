11:38

"Il 2020 è stato senza dubbio l’anno più impegnativo nella storia della nostra azienda, ma il vettore dispone di liquidità sufficiente per resistere a un contesto di mercato che rimane difficile”.

Remco Steenbergen, cfo di Lufthansa, non nasconde la gravità del momento, ma confida in un rimbalzo estivo che potrebbe far riguadagnare terreno al gruppo.



Opinione condivisa dal ceo Carsten Spohr, (nella foto) che però preferisce rimanere prudente sulle tempistiche della ripresa: “Dipende in larga misura dai progressi nell’introduzione del vaccino – dichiara a TravelMole – e dalla praticabilità dello schema di passaporto vaccinale”.



Passaporto che, come ha dichiarato in un altro momento, dovrà arrivare a sostituire i divieti di viaggio e l’obbligo della quarantena. “Ci aspettiamo che la domanda riprenda non appena saranno ridotte le restrizioni ai viaggi” ha aggiunto Spohr. In ogni caso la capacità per ora è ridotta al 40-50% rispetto ai livelli pre-pandemia, anche se si spera di aumentarla gradualmente.

Lo scorso anno il Gruppo Lufthansa ha registrato una perdita record di 6,7 miliardi di euro.