Vueling investe su Fiumicino, tutte le rotte estive da Roma

15:21

Cinque aerei basati e 23 collegamenti locali e internazionali: Roma Fiumicino torna a essere una delle basi strategiche di Vueling, che ha deciso di investire sullo scalo per i suoi collegameti estivi.

Tra le prime rotte a decollare dall’aeroporto ci sono quelle che consentono di raggiungere le Baleari con Palma di Maiorca collegata 2 volte alla settimana, Ibiza con 2 rotte al giorno e Minorca con una frequenza settimanale nel mese di luglio e 2 ad agosto.

Da ieri è poi operativo anche il collegamento con Gran Canaria, con un volo settimanale alla domenica.



Lo sviluppo delle tratte greche

In Grecia da questo mese sono raggiungibili le isole di Mykonos e Santorini, ma da Roma Fiumicino si può volare anche alla volta di Cefalonia e Rodi, oppure Zante, Creta e Preveza-Lefkada. Nel mese di agosto, poi, si aggiungerà anche la rotta Roma-Corfù con una frequenza alla settimana.



“Il nostro impegno - sottolinea Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances - è quello di continuare a investire in Italia e supportare il rilancio del turismo non solo locale, ma anche internazionale. Con l’aggiunta in agosto anche della rotta verso Corfù, l’estate per i passeggeri in partenza dallo scalo romano può dirsi davvero ricca e perfetta per programmare vacanze su misura”.



Dalla Croazia a Lampedusa

Anche le città croate di Dubrovnik e Spalato sono connesse con rotte dirette con l’aeroporto romano. Le due mete della Dalmazia sono raggiungibili per tutto il mese di luglio con 5 frequenze settimanali per Dubrovnik e una al giorno per Spalato. Frequenze che nel mese di agosto, nel caso di Dubrovnik, passeranno a quattro.



“La ripresa delle attività in base a Fiumicino di Vueling - fa notare Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - se da un lato conferma l’attrattività del mercato romano, dall’altro racconta la storia di una collaborazione che non si è mai interrotta, nemmeno durante un momento storico di forte crisi del settore dell’aviazione come quello che stiamo attraversando”.



Vueling programma anche voli su Parigi 3 volte alla settimana, su Londra Gatwick con un totale di 13 voli settimanali e su Amsterdam, con un volo al giorno in luglio e 9 alla settimana in agosto.



Da Fiumicino è infine possibile sfruttare la rotta Roma-Lampedusa con un collegamento operativo, sia in luglio che in agosto, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.