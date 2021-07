Klm attiva la verifica online del documenti Covid

08:00

Klm attiva il controllo Covid-19 Upload@Home. Per agevolare i passeggeri, il vettore consente ora, su alcune rotte, di verificare in anticipo online i documenti necessari per il viaggio.

In questo modo, i clienti possono essere certi, ancor prima della partenza, che la documentazione in loro possesso sia in regola e possono effettuare le operazioni di check-in in modo più rapido.



La partecipazione a Upload@Home è gratuita e su base volontaria.



Attualmente, il controllo online dei documenti Covid-19 è disponibile per tutti i voli Klm per Amsterdam, e da o via Amsterdam per Curaçao, Dubai, Lima, St Martin, Istanbul, Germania e Spagna. Successivamente il servizio sarà disponibile su altre tratte.



Una volta controllati i documenti online tramite Upload@Home, i passeggeri, una volta in aeroporto, dovranno solamente mostrare il loro passaporto o la carta d’identità e l’eventuale visto. Tuttavia, Klm raccomanda di portare sempre con sé le copie cartacee dei documenti Covid-19 richiesti, poiché potrebbero essere richiesti all’arrivo a destinazione.