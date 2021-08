Sea, accordo con la Regione Lombardia per promuovere il turismo

17:35

Promuovere la destinazione Lombardia a livello globale, valorizzandone le eccellenze e la reputazione. È questo l’obiettivo dell’accordo stipulato tra Regione Lombardia e il Gruppo Sea, che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.

Una collaborazione "di prospettiva" quella appena nata, che vuole rafforzare l’attrattività turistica regionale, dopo mesi di difficoltà dovuti alla pandemia.



L’intesa si propone di: rafforzare la conoscenza e promuovere la reputazione del brand turistico in Lombardia a livello internazionale; condividere le informazioni sui flussi ed il traffico aereo per un monitoraggio della mobilità internazionale; attivare una sinergia comunicativa per il riposizionamento competitivo della destinazione Lombardia e la ripresa dei flussi turistici internazionali; valorizzare gli strumenti digitali nelle politiche di promozione turistica; assicurare la collaborazione per educational, press trip e altre iniziative di comune interesse.



“Accogliamo positivamente la collaborazione con Regione Lombardia - dichiara in una nota Andrea Tucci, vp Aviation Business Development SEA - e, in particolare, con l’Assessorato regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, che ci permette di coinvolgere attivamente i vettori aerei per la promozione della destinazione Lombardia sui nostri principali mercati incoming internazionali.”



“L’intesa con il Gruppo Sea, che può contare su un ampio ventaglio di destinazioni raggiungibili dagli aeroporti di Malpensa e Linate, nasce anche per far riscoprire la nostra destinazione sulle tratte intercontinentali ed europee, valorizzando mercati da sempre particolarmente favorevoli – aggiunge Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Oltre il 60% delle presenze in Lombardia è costituito da turisti stranieri, si tratta della nostra vocazione naturale. Per noi il turismo di prossimità è europeo, non solo italiano: la collaborazione con le compagnie aeree e gli aeroporti è strategica per la promozione della destinazione e perciò ho già avviato accordi innovativi con diversi operatori del settore”.