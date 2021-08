Gulf Air riapre la rotta su Londra con un volo bigiornaliero

15:56

Gulf Air torna a Londra. La compagnia aerea del Bahrain ha deciso di ripristinare le operazioni di volo sulla Gran Bretagna a seguito dell’allentamento delle restrizioni nei confronti del Paese e avvierà a breve un servizio bigiornaliero sull’aeroporto di Heathrow. Un ritorno importante quello del vettore considerando che la Gran Bretagna è una delle destinazioni di punta per la compagnia.

Con questa mossa il vettore mette un altro tassello per il ritorno alla piena operatività, con un network che attualmente è all’80 per cento delle potenzialità espresse prima della pandemia. In Europa Gulf Air effettua già collegamenti su Parigi, Francoforte e Atene.