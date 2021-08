08:03

Si prospetta un futuro carico di nuove situazioni per il trasporto aereo, alla ricerca di soluzioni innovative e adeguate alle mutate esigenze del mercato. Alla voce sostenibilità le compagnie stanno lavorando sul fronte dell’intermodalità con l’obiettivo di lavorare a stretto contatto con i player del trasporto ferroviario affidandogli il ruolo di feeder per le tratte brevi sfruttando le ormai elevatissime potenzialità dell’Alta velocità.

Se in Europa big del calibro di Air France o Lufthansa hanno già fatto passi importanti i questo senso, dall’America arriva ora la decisione di Delta destinata in qualche modo a cambiare gli attuali equilibri. La compagnia Usa, si legge su Travelmole, ha infatti annunciato un accordo con la Thalys per l’interconnesione per i voli su Amsterdam per raggiungere Bruxelles e Anversa via treno.



Gli sviluppi

Un primo piccolo passo, ma le intenzioni di Delta sono chiare: "Questo programma Air+Rail con Thalys è solo l'inizio, poiché cerchiamo di offrire ai nostri clienti la massima tranquillità con un servizio ferroviario veloce e conveniente verso numerose destinazioni in tutta Europa", ha confermato Alain Bellemare, presidente di Delta - International.