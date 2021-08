10:54

“I nostri piani sono sulla buona strada e le operazioni inizieranno quando le restrizioni saranno revocate e la domanda per i viaggi transatlantici sarà tornata”. Spinge il piede sull’acceleratore il ceo di Norse Atlantic Airways Bjorn Tore Larsen. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi la nuova compagnia norvegese conferma le intenzioni di ripercorrere le orme di Norwegian sul fronte del lungo raggio low cost e alza il velo su un piano ambizioso da mettere in atto a partire dalla prima metà del 2022.

I piani

Saranno 15 i B787 Dreamliner che verranno presi in leasing dalla flotta di Norwegian e che verranno utilizzati per i voli transatlantici tra Europa e Stati Uniti. E non sono previste solamente partenze dalla Norvegia: la compagnia infatti ha fatto domanda per il certificato di operatore aereo anche in Gran Bretagna con l’intenzione di volare da Londra Gatwick. Prevista anche l’assunzione di un migliaio di dipendenti, in pratica tutti ex Norwegian.



“Inizieremo la vendita dei biglietti circa tre mesi prima del primo volo e offriremo destinazioni entusiasmanti che si sono dimostrate attraenti”, ha concluso Larsen.