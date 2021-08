Finnair segue Lufthansa e vieta le mascherine di stoffa a bordo

15:44

Stop all’utilizzo delle mascherine che non rispettano gli standard N95 a bordo degli aerei. È questa la decisione presa con effetto immediato da Finnair per tutti i passeggeri a bordo dei propri voli. Una mossa in precedenza adottata a anche dal gruppo Lufthansa.

Da ora in avanti chi vola con la compagnia finlandese dovrà indossare solamente le classiche mascherine chirurgiche, si legge su Simpleflying, oppure le FFP2 o FFP3 purché prive di valvole. Resta invariato l’obbligo di mantenere la mascherina per l’intera durata del volo.