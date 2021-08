Parma Calcio vola con gli Embraer di Ego Airways

09:03

Il vettore italiano Ego Airways sarà sponsor del Parma Calcio per la stagione 2021-2022. Operazione che Jaap Kalma, managing director corporate del Parma Calcio 1913, ha spiegato nei giorni scorsi: “Abbiamo un nuovo compagno di viaggio come Ego Airways, un’azienda in forte crescita nel mondo del trasporto aereo. Siamo convinti che per tutti sarà una stagione ricca di soddisfazioni“.

La compagnia aerea, che opera con aerei Embraer, sarà back sponsor sulle maglie, sul materiale training e tempo libero della prima squadra maschile e ovviamente anche partner di volo del club. Edoardo Antonini, chief operating officer della linea aerea commentando l’accordo ha detto: “Questo è il più importante accordo di sponsorizzazione siglato da Ego e siamo estremamente orgogliosi di iniziare una collaborazione così stretta con il Parma Calcio. Ritrovare il calore dei tifosi di tutte le età ci restituisce quelle emozioni uniche che ritroviamo ogni giorno accogliendo a bordo i nostri passeggeri”.